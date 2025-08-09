Раніше американський лідер вже неодноразово звинувачував Україну у небажанні миру саме через територіальне питання. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

Як Трамп може відреагувати на відмову Зеленського?

Видання наводить заяву Володимира Зеленського, оприлюднену 9 серпня, у якій він наголосив, що відповідь на територіальне питання вже є в Конституції України, і відступати від цього чи віддавати землі окупанту ніхто не планує.

Таким чином він категорично відхилив пропозицію президента Трампа про те, що мирна угода між Україною та Росією може передбачати "певний обмін територіями", план, який фактично означатиме передачу території Москві.

Його різка відмова може розлютити пана Трампа, який зробив мирну угоду між Україною та Росією однією зі своїх головних цілей зовнішньої політики, навіть якщо це означає прийняття умов, невигідних для Києва,

– ідеться у статті.

До слова, Axios повідомляло, що високопосадовці зі США, України й кількох європейських країн цими вихідними планують зустрітися у Великій Британії. Вони хочуть досягти спільної позиції перед зустріччю Трампа та Путіна.