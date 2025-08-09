Також це змусить Україну відмовитися від важливого "поясу фортець", який будувався там з 2014 року. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивчення війни (ISW).

Дивіться також Наступальні операції росіян і просування відразу на кількох напрямках: огляд фронту від ISW

Що може очікувати Україну?

Володимир Путін вимагає Крим та Донбас для припинення вогню. В ISW пишуть, що на сході України розташовується так званий пояс фортець, який є головною перешкодою для територіальних амбіцій Росії за останні 11 років.

Він охоплює чотири великі міста та менші населені пункти уздовж траси H-20 Костянтинівка – Слов’янськ, простягаючись на 50 кілометрів. Слов’янськ і Краматорськ, його північна частина, є ключовими логістичними центрами ЗСУ.

Дружківка, Олексієво-Дружківка та Костянтинівка є південною половиною фортечного поясу. Україна вперше почала будувати оборонні позиції там та біля них після того, як відбили їх у проросійських сепаратистів у квітні 2014 року.

ISW пише, що останні 11 років Україна інвестувала гроші, час та зусилля для зміцнення фортечного поясу. Невдачі Росії у захопленні Слов’янська у 2022 році та нинішні зусилля росіян підкреслюють успіх щодо його зміцнення.

Окупанти досі намагаються оточити "пояс фортець" з південного заходу, але його повне захоплення може зайняти багато років та коштувати втрат. Тому, Путін вимагає поступитися важливою оборонною позицією України у Донбасі.

У разі виконання вимоги ворог зможе просунутися до меж Дніпропетровської області, де оборонні рубежі слабші, ніж у Донецькій області. Тоді Україні доведеться в терміновому порядку зводити нові укріплення вже на нових рубежах.

Наприклад, це можуть зробити вздовж прикордонних районів Харківської та Дніпропетровської областей, місцевість яких погано підходить для оборонної лінії. Для цього, як пише ISW, треба буде залучати масштабні інвестиції.

Зазначається, що водночас російські війська перемістяться на 82 кілометри на захід та опиняться на більш вигідній позиції для майбутнього наступу на сусідні райони Харківської або Дніпропетровської областей.

Також в ISW вважають, що росіяни, ймовірно, порушать будь-яку майбутню угоду про припинення вогню та відновлять війну в майбутньому, якщо мирна угода не передбачатиме надійні механізми та гарантії безпеки для Києва.

Раніше у WSJ повідомили, що російський диктатор Володимир Путін передав через спецпосланця США Стіва Віткоффа, що погодиться на повне припинення вогню за умови, що Україна відведе свої війська з усієї Донецької області.