Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на американський аналітичний центр ISW.
Як змінилася ситуація на фронті станом на 9 серпня?
- Російські війська 7 та 8 серпня продовжували наступальні операції у невизначених районах Курської області, але не просувалися вперед.
- На півночі Сумщини продовжилися бої.
- Окупанти продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, але не просунулися вперед.
- Ні українські, ні російські війська не повідомляли про наземну активність у напрямку Великого Бурлука 8 серпня.
- Сили оборони України нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 6 серпня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися на південний захід від Радьківки (на північ від Куп'янська).
Огляд фронту від ISW / Карти Інституту вивчення війни
- Російські війська продовжили наступальні операції на Боровському напрямку, але не просунулися вперед.
- Загарбники нещодавно просунулися на Лиманському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 8 серпня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися під час моторизованого наступу у західному Зарічному (на схід від Лимана).
- Армія Росії продовжила наступальні операції на Сіверському напрямку, але не просунулася вперед.
- Російські війська продовжили наступальні операції і біля Часового Яру, але підтвердженого прогресу не досягли.
- Українські та російські війська нещодавно просунулися на Торецькому напрямку.
- Ворожі сили нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 8 серпня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися у східному та центральному Покровську.
- Окупанти продовжили наступальні операції на Новопавлівському напрямку, але не просунулися вперед. Також вони продовжили наступальні операції на Великомихайлівському напрямку та на заході Запорізької області, але підтвердженого прогресу не досягли.
- Російські війська продовжували наступальні операції на Херсонському напрямку, але не просувалися вперед.