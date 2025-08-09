Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на американський аналітичний центр ISW.

Як змінилася ситуація на фронті станом на 9 серпня?

Російські війська 7 та 8 серпня продовжували наступальні операції у невизначених районах Курської області , але не просувалися вперед.

, але не просувалися вперед. На півночі Сумщини продовжилися бої.

продовжилися бої. Окупанти продовжили наступальні операції на півночі Харківської області , але не просунулися вперед.

, але не просунулися вперед. Ні українські, ні російські війська не повідомляли про наземну активність у напрямку Великого Бурлука 8 серпня.

8 серпня. Сили оборони України нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 6 серпня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися на південний захід від Радьківки (на північ від Куп'янська).

Огляд фронту від ISW / Карти Інституту вивчення війни