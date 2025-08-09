Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский аналитический центр ISW.
Как изменилась ситуация на фронте по состоянию на 9 августа?
- Российские войска 7 и 8 августа продолжали наступательные операции в неопределенных районах Курской области, но не продвигались вперед.
- На севере Сумской области продолжались бои.
- Оккупанты продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, но не продвинулись вперед.
- Ни украинские, ни российские войска не сообщали о наземной активности в направлении Великого Бурлука 8 августа.
- Силы обороны Украины недавно продвинулись на Купянском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 6 августа, свидетельствуют, что украинские войска недавно продвинулись на юго-запад от Радьковки (к северу от Купянска).
Обзор фронта от ISW / Карты Института изучения войны
- Российские войска продолжили наступательные операции на Боровском направлении, но не продвинулись вперед.
- Захватчики недавно продвинулись на Лиманском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 8 августа, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись во время моторизованного наступления в западном Заречном (к востоку от Лимана).
- Армия России продолжила наступательные операции на Северском направлении, но не продвинулась вперед.
- Российские войска продолжили наступательные операции и у Часового Ярав, но подтвержденного прогресса не достигли.
- Украинские и российские войска недавно продвинулись на Торецком направлении.
- Вражеские силы недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованы 8 августа, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись в восточном и центральном Покровске.
- Оккупанты продолжили наступательные операции на Новопавловском направлении, но не продвинулись вперед. Также они продолжили наступательные операции на Великомихайловском направлении и на западе Запорожской области, но подтвержденного прогресса не достигли.
- Российские войска продолжали наступательные операции на Херсонском направлении, но не продвигались вперед.