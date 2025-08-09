Сообщает 24 Канал со ссылкой на обновленную карту DeepState.
Смотрите также "В шоке, что мы вышли": как украинские пехотинцы 12 дней провели в окружении
Где есть продвижение россиян на фронте?
Аналитики DeepState обновили карту боевых действий в ночь на 9 августа. По их данным, россиянам удалось оккупировать 2 населенных пункта в Донецкой области.
Кроме того, зафиксировано продвижение российских войск сразу вблизи 6 населенных пунктов.
Враг оккупировал Новохатское и Толстой, а также продвинулся вблизи Верхнекаменского, Новоспасского, Никаноровки, в Воскресенке, Зеленом Гаю и Торецке,
– говорится в сообщении.
Россияне оккупировали Новохатское: смотрите на карте
Враг взял под свой контроль Толстой: смотрите на карте
Оккупанты имели успех вблизи Верхнекаменского: смотрите на карте
Россияне продвинулись возле Новоспасского: смотрите на карте
Какова ситуация вблизи Никаноровки: смотрите на карте
Враг продвинулся в Воскресинке: смотрите на карте
Оккупанты имеют успех в Зеленой Роще: смотрите на карте
Россияне продвигаются в Торецке: смотрите на карте