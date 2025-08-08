Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Как изменилась карта боевых действий по ISW?
- 7 августа российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской и Харьковской областей, но подтвержденного прогресса не достигли. Та же ситуация на Купянском и Боровском направлении.
- Без успеха для российской армии и на Лиманском и Северском направлениях. Также никаких продвижений врага не фиксируют и у Часового Яра.
- Однако оккупантам удалось продвинуться на Торецком направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 7 августа, свидетельствуют о том, что во время усиленного механизированного штурма размером с роту российские войска продвинулись к центральной Катериновке (непосредственно к северо-западу от Торецка) и центральной Щербиновке. Российские войска, вероятно, недавно завершили захват Торецка.
Наступление на Катериновку и Щербиновку / фото ISW
- Наступательные операции России продолжались и на Покровском направлении, однако без зафиксированных продвижений. Та же ситуация на Новопавловском и Великомихайловском направлениях.
- 7 августа о наземной активности на востоке Запорожской области не сообщали ни украинские, ни российские источники. На западе Запорожья западе Запорожья и Херсонском направлении штурмы продолжились, но без успеха для оккупантов.
Какая ситуация на фронте по состоянию на 8 августа / карты ISW