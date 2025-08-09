Повідомляє 24 Канал з посиланням на оновлену мапу DeepState.
Де є просування росіян на фронті?
Аналітики DeepState оновили карту бойових дій у ніч на 9 серпня. За їх даними, росіянам вдалося окупувати 2 населені пункти на Донеччині.
Крім того, зафіксовано просування російських військ одразу поблизу 6 населених пунктів.
Ворог окупував Новохатське та Толстой, а також просунувся поблизу Верхньокам'янського, Новоспаського, Никанорівки, у Воскресенці, Зеленому Гаю та Торецьку,
– йдеться у повідомленні.
