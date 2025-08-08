Для двух из этой группы украинских пехотинцев это был первый боевой выход после заключения контракта "18 – 24". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 92 ОШБр.

Как украинские бойцы провели 12 дней в окружении?

Подготовка к операции длилась 10 дней. Тогда был очень большой наплыв оккупантов - ежедневно по 30 – 40 человек.

Перед бойцами стояла задача – выдвинуться и закрепиться в одном из сел. В конце этого населенного пункта находились трое их собратьев без связи и провизии.

Группе удалось добраться до нужного места. Некоторое время им пришлось держать оборону фактически в окружении.

Мы не знали, что делать. Просто сидели тихонько как мыши, чтобы не спалиться. А когда уже к нам во двор заходили, мы отбивались,

– вспомнил военный Дмитрий.

Бойцы рассказали, что первые дни прошли спокойно. Но впоследствии россияне таки заметили их присутствие, а потому ситуация ухудшилась.

Начались обстрелы из минометов и атаки FPV-дронами.

"Они держали позицию в оккупированном россиянами селе, пережили мощный обстрел, уничтожали каждого российского военного, который приближался к их расположению", - рассказали собратья.

На 9 день окружения бойцы получили новые радиостанции и маршрут отката, но по тем координатам, где были россияне.

Я уже отчаялся полностью. Снял всю экипировку, положил оружие, дал телефон и пароль ребятам. И пошел за посылкой. Одну нашел. Вторую уже забрали ребята,

- рассказал военный Назар.

Как прошла операция 92 ОШБр: смотрите видео

К счастью, пехотинцам удалось спастись из окружения. Получив приказ отходить с позиции, они сделали это тихо и незаметно. Да еще и уничтожили примерно десяток россиян, а также эвакуировали двух раненых собратьев.

"Все прошло прекрасно. Мы не мы не встретили никого из противника. Дронов тоже не слышали вражеских. Отход был класс. Пацаны все в шоке, что мы вышли", – добавил военный.