Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главнокомандующего ВСУ.

Смотрите также Каждый доллар, потраченный СБС на дроны, наносит врагу потери на 100 долларов, – "Мадьяр"

Какие результаты работы Сил беспилотных систем за июль 2025 года?

Александр Сырский провел ежемесячное совещание по вопросам развития возможностей Сил беспилотных систем. Рассказал, что в июле беспилотники поразили 23,4 тысячи российских целей.

Главком отметил, что львиная доля поражений – за счет FPV-дронов и ночных бомберов, эффективность которых растет.

Приоритет – уничтожение личного состава противника. В июле Силами БпС было ликвидировано 5134 оккупанта. Лидеры в этой боевой работе – "Птицы Мадьяра", подразделение ГПСУ "Феникс", "Ахиллес",

– рассказал Сырский.

Генерал отметил, что формирование подразделений роботизированных наземных комплексов – это очередной шаг в развитии возможностей наших БпС. По словам главнокомандующего, в этом направлении будут развивать, как логистическую, так и боевую составляющую.

Также Сырский отметил, что важнейшая часть таких совещаний – обмен опытом между подразделениями. На этот раз о нестандартных решениях и достижениях доложили командиры подразделений 59 бригады БпС, 429 отдельного полка "Ахиллес", подразделения БпАС "Феникс" ГПСУ. Главком отметил, что гордится и благодарит воинов за эффективность.

Главнокомандующий провел совещание / Фото из фейсбука Сырского

Кроме того, во время совещания заслушали отчет по реализации проекта ударных дронов MiddleStrike дальностью 50 – 120 километров и перспективных, инновационных проектов беспилотных систем, которые разрабатываются.

Главком выслушал предложения и запросы, определил задачи для наращивания возможностей беспилотной составляющей ВСУ. Пожелал воинам успехов в боевой работе. Подчеркнул, что этот успех должен проявляться прежде всего в сохранении жизни наших защитников.