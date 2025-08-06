Как сообщает 24 Канал, об этом говорится в отчете за месяц, который опубликовал командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди.

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Из интересных цифр, которые заслуживают внимания. 756 целей в среднем за сутки. 166 врагов ежесуточно. 2% – численность группировки СБС относительно общей численности ВСУ. 31,8% – удельный вес всех верифицированных "детоксов" оккупантов (каждый третий). 36,3% – удельный вес всех верифицированных вражеских целей. Все подразделения группировки Сил беспилотных систем уже месяц работают в единой системе электронного учета использованных средств и бч, результатов, планирования и анализа,

– написал "Мадяр".

При этом он отметил, что соотношение безвозвратных потерь личного состава группировки относительно потерь врага составляет 1:604. А соотношение финансовых затрат – 1:100 долларов.

"Мадяр" опубликовал отчет о результатах СБС за июль: смотрите видео

По информации "Мадяра", на уничтожение или поражение 23 433 целей (в том числе 5 134 оккупантов) в июле потрачено 29 172 FPV-дронов, 1 051 "Мавиков", 530 ночных бомбардировщиков и 655 крыльев-истребителей. В целом использовано более 75 000 боеприпасов.

Средний коэффициент полезного действия применения FPV-дронов составил 39,6% (11 538 результативных ударов относительно использованных 29 172 дронов). Средний показатель попаданий ночных бомбардировщиков – 60,3% (19 605 результативных попаданий), сообщил командующий СБС.

За первые 5 дней августа подразделения группировки Сил беспилотных систем уничтожили уже 3 372 вражеских цели и 817 единиц личного состава россиян, подчеркнул "Мадяр".

Он также упомянул о причастности СБС к поражению топливной базы аэропорта в Сочи.

"Ну и сОчи, ясное дело, сОчи. Нас там нет. 14 полк СБС", – написал командующий группировки.