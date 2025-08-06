Як повідомляє 24 Канал, про це йдеться у звіті за місяць, який опублікував командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.

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З цікавих цифр, котрі заслуговують уваги. 756 цілей у середньому за добу. 166 ворогів щодобово. 2% – чисельність угруповання СБС відносно загальної чисельності ЗСУ. 31,8% – питома вага усіх верифікованих "детоксів" окупантів (кожний третій). 36,3% – питома вага усіх верифікованих ворожих цілей. Усі підрозділи угруповання Сил безпілотних систем вже місяць працюють у єдиній системі електронного обліку використаних засобів та бч, результатів, планування та аналізу,

– написав "Мадяр".

При цьому він зазначив, що співвідношення безповоротних втрат особового складу угруповання відносно втрат ворога становить 1:604. А співвідношення фінансових витрат – 1:100 доларів.

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За інформацією "Мадяра", на знищення чи ураження 23 433 цілей (у тому числі 5 134 окупантів) у липні витрачено 29 172 FPV-дронів, 1 051 "Мавіків", 530 нічних бомберів та 655 крил-винищувачів. Загалом використано понад 75 000 боєприпасів.

Середній коефіцієнт корисної дії застосування FPV-дронів склав 39,6% (11 538 результативних ударів відносно використаних 29 172 дронів). Середній показник влучань нічних бомберів – 60,3% (19 605 результативних влучань), повідомив командувач СБС.

За перші 5 днів серпня підрозділи угруповання Сил безпілотних систем знищили вже 3 372 ворожих цілі та 817 одиниць особового складу росіян, наголосив "Мадяр".

Він також згадав про причетність СБС до ураження паливної бази аеропорта в Сочі.

"Ну і сОчі, ясне діло, сОчі. Нас там нема. 14 полк СБС", – написав командувач угруповання.