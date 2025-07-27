26 липня увечері очільник Сил безпілотних систем розповів про намагання росіян одночасно вбити його та інших керівників СБС, передає 24 Канал.

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Що відомо про замах окупантів на командирів Сил безпілотних систем?

"Ми оцінили вашу спробу штиркнути вчора нас всіх одночасово. Куріть бамбучелло",

— написав "Мадяр" у Facebook.

Також він опублікував фото з наради з командирами.

Командири Земляк ("Фенікс"), Кирило Кирилович ("К-2"), КЛІМА ("Птахи Мадяра"), Хасан ("Рарог") та Ахіллес ("Ахіллес"). Донбас. Робоча нарада, задуми, аналіз – підсумки, планування,

– додав військовий.

Довідка: У дописі "Мадяра" згадуються Герой України підполковник Дмитро Олексюк з позивним "Земляк", який очолює прикордонний підрозділ безпілотних авіаційних систем "Фенікс"; Герой України, підполковник, командир полку "К-2" Кирило Верес; Клименко Андрій із позивним "Кліма", молодший лейтенант, командир 414 Окремої бригади БпС Збройних Сил України "Птахи Мадяра"; Олег Гуйт із позивним "Хасан", командир 427 окремого полку безпілотних систем "Рарог"; майор Юрій Федоренко із позивним "Ахіллес", командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес".

До слова, СБУ дронами вперше знищила російський БпЛА "Оріон", який є носієм бомб та ракет.