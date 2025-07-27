26 июля вечером глава Сил беспилотных систем рассказал о попытке россиян одновременно убить его и других руководителей СБС, передает 24 Канал.

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Что известно о покушении окупантов на командиров Сил беспилотных систем?

"Мы оценили вашу попытку швырнуть вчера нас всех одновременно. Курите бамбучелло",

- написал "Мадьяр" в Facebook.

Также он опубликовал фото совещания с командирами.

Командиры Земляк ("Феникс"), Кирилл Кириллович ("К-2"), КЛИМА ("Птицы Мадяра"), Хасан ("Рарог") и Ахиллес ("Ахиллес"). Донбасс. Рабочее совещание, замыслы, анализ – итоги, планирование,

– добавил военный.

Справка: В посте "Мадяра" упоминаются Герой Украины подполковник Дмитрий Олексюк с позывным "Земляком", возглавляющим пограничное подразделение беспилотных авиационных систем "Феникс"; Герой Украины, подполковник, командир полка "К-2" Кирилл Верес; Клименко Андрей с позывным "Клима", младший лейтенант, командир 414 Отдельной бригады БПС Вооруженных Сил Украины "Птицы Мадяра"; Олег Гуйт с позывным "Хасаном", командир 427 отдельного полка беспилотных систем "Рарог"; майор Юрий Федоренко с позывным "Ахиллес", командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес".

К слову, СБУ дронами впервые уничтожила российский БПЛА "Орион", носитель бомб и ракет.