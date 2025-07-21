Об этом Роберт Бровди заявил во время выступления на учениях LANDEURO 2025 в Висбадене, сообщает 24 Канал.

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Что "Мадяр" заявил об украинских дронах?

Командующий СБС заметил, что в мире не существует такого танка, который не останавливается от поражения дроном стоимостью всего 300 – 400 долларов.

Готов принять любого размера пари, что какой бы ни был танк защищен, он будет остановлен дроном, сделанными из украинских компонентов. И поэтому я утверждаю, что украинские дроны на сегодня лучшие в мире,

– подчеркнул Роберт Бровди.

Также рассказал, что год назад побывал на военной базе одного из членов НАТО в Европе. Бровди показали организованный военный объект с большим количеством техники и спросили, что об этом думает.

Мой ответ их не очень порадовал. Не подходя ближе, чем на 10 километров к тому месту, 4 расчета украинских пилотов за 15 минут превратили бы это место в Перл-Харбор,

– заявил командующий Силами беспилотных систем.

Роберт Бровди отметил, что говорит это не для того, чтобы кого-то напугать, а о том, что эти технологии настолько доступны и дешевы, что если они попадут в руки террористов, то "тех 100 террористов могут перевернуть устройство любой страны".

Поэтому наша с вами совместная борьба, с партнерами, сегодня в наших общих интересах. Наша – ценой жизней, а ваша – ценой получения вашего опыта, который мы передадим тем вменяемым странам мира, которые за добро и поддерживают Украину,

– подчеркнул "Мадяр".

Командующий СБС отметил, что доктрины безопасности стран Североатлантического альянса требуют пересмотра.