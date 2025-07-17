В частности, в Донецкой области операторы 413-го батальона "Рейд" Сил беспилотных систем обнаружили и поразили вражеский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы беспилотных систем ВСУ.

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Как украинским военным удалось поразить российский ЗРК?

В Силах беспилотных систем рассказывают, что во время разведывательной миссии БпЛА "Рейда" заметили россияне и сразу запустили ракету. Однако пилот сманеврировал и уклонился от удара. После неудачной попытки экипаж ЗРК спрятал установку в лесополосе.

Благодаря сохранению аппарата и мастерству операторов, "Стрелу" удалось выследить во время смены позиции и нанести по ней точный удар. Установка ПВО была поражена вместе с экипажем,

– добавляют в СБС.

Операторы Сил беспилотных систем уничтожили российский ЗРК: видео СБС

Добавим, что украинские военные продолжают наносить ощутимые потери врагу. В частности, ранее в Нацгвардии показали новое видеоподтверждение боевой работы дронов "Хартии". Благодаря им украинские военные ликвидировали взвод россиян и несколько единиц техники.