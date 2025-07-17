Зокрема, на Донеччині оператори 413-го батальйону "Рейд" Сил безпілотних систем виявили та уразили ворожий зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сили безпілотних систем ЗСУ.

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Як українським військовим вдалося уразити російський ЗРК?

У Силах безпілотних систем розповідають, що під час розвідувальної місії БпЛА "Рейду" помітили росіяни та одразу запустили ракету. Проте пілот зманеврував і ухилився від удару. Після невдалої спроби екіпаж ЗРК сховав установку в лісосмузі.

Завдяки збереженню апарата та майстерності операторів, "Стрілу" вдалося вистежити під час зміни позиції та завдати по ній точного удару. Установку ППО було уражено разом з екіпажем,

– додають в СБС.

Оператори Сил безпілотних систем знищили російський ЗРК: відео СБС

Додамо, що українські військові продовжують завдавати відчутних втрат ворогу. Зокрема, раніше у Нацгвардії показали нове відеопідтвердження бойової роботи дронів "Хартії". Завдяки їм українські військові ліквідували взвод росіян та кілька одиниць техніки.