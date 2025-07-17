Станом на ранок 17 липня Росія вже втратила в повномасштабній війні проти України понад 1 038 000 бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 17 липня 2025 року

  • Особового складу – близько 1 038 650 (+1190),
  • танків – 11029 (+4),
  • бойових броньованих машин – 22996 (+1),
  • артилерійських систем – 30438 (+43),
  • РСЗВ – 1440 (+0),
  • засобів ППО – 1197 (+1),
  • літаків – 421 (+0),
  • гелікоптерів – 340 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 46414 (+250),
  • крилатих ракет – 3491 (+0),
  • кораблів / катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 55383 (+154),
  • спеціальної техніки – 3932 (+0).

Втрати ворога на 17 липня 2025 рокуВтрати ворога на 17 липня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ