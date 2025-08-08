На фронте во время своего первого боя погиб доброволец из Британии Алан Роберт Уильямс. Ему было всего 35 лет.

В начале мая мужчина поехал воевать против российских войск в Харьковскую область, передает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

Что известно об Алане Уильямсе?

Алан Роберт Уильямс – бывший руководитель школьного учреждения. В начале 2025 года он потерял работу, а затем попал в больницу из-за проблем с психическим здоровьем.

После выписки он решил пойти воевать за Украину, несмотря на отсутствие военного опыта и мольбы родных, потому что "не мог сидеть сложа руки".

Он был таким волевым человеком, что как только он что-то задумал, ты никак не мог это изменить. Он хотел помочь гражданским, особенно детям,

– рассказала его жена, 40-летняя Стефани Бойс-Уильямс.

Мужчина подписал военный контракт 10 июня, а 2 июля перестал выходить на связь.

Он погиб от атаки четырех российских беспилотников вблизи села Липцы.

Побратимы вынуждены были оставить его тело и бежать из засады. 14 июля Уильямса официально объявили пропавшим без вести.

"Я поняла по тону его голоса, когда он позвонил мне, чтобы попросить разрешения вписать мою маму как контактное лицо на случай чрезвычайных ситуаций, что здесь есть что-то большее", – рассказала жена о звонке незадолго до смерти Уильямса.

Впоследствии она получила последнее сообщение от него: "Я хочу быть с вами откровенным, это опасно".

У защитника остались 3 детей.