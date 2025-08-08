На фронті під час свого першого бою загинув доброволець із Британії Алан Роберт Вільямс. Йому було всього 35 років.

На початку травня чоловік поїхав воювати проти російських військ на Харківщину, передає 24 Канал із посиланням на Daily Mail.

Що відомо про Алана Вільямса?

Алан Роберт Вільямс – колишній керівник шкільного закладу. На початку 2025 року він втратив роботу, а потім потрапив до лікарні через проблеми з психічним здоров'ям.

Після виписки він вирішив піти воювати за Україну, попри відсутність військового досвіду та благання рідних, бо "не міг сидіти склавши руки".

Він був такою вольовою людиною, що як тільки він щось задумав, ти ніяк не міг це змінити. Він хотів допомогти цивільним, особливо дітям,

– розповіла його дружина, 40-річна Стефані Бойс-Вільямс.

Чоловік підписав військовий контракт 10 червня, а 2 липня перестав виходити на зв'язок.

Він загинув від атаки чотирьох російських безпілотників поблизу села Липці.

Побратими змушені були залишити його тіло та тікати із засідки. 14 липня Вільямса офіційно оголосили зниклим безвісти.

"Я зрозуміла за тоном його голосу, коли він зателефонував мені, щоб попросити дозволу вписати мою маму як контактну особу на випадок надзвичайних ситуацій, що тут є щось більше", – розповіла дружина про дзвінок незадовго до смерті Вільямса.

Згодом вона отримала останнє повідомлення від нього: "Я хочу бути з вами відвертим, це небезпечно".

У захисника залишилися 3 дітей.