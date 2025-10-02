Укр Рус
2 октября, 07:26
Прикрыл собой собратьев: на фронте погиб 27-летний воин Александр Гбур

София Рожик
Основные тезисы
  • Александр Гбур, 27-летний защитник из Львовской области, погиб, прикрыв собой собратьев во время боевого задания возле Троицкого Днепропетровской области.
  • Он учился во Львовском национальном университете ветеринарной медицины и биотехнологий.

Украина продолжает на войне терять верных защитников. Стало известно о гибели жителя Львовщины Александра Гбура.

Воину было 27 лет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий.

Что известно об Александре Гбуре?

Гбур Александр Степанович родился 22 августа 1998 года в Сокале на Львовщине. Получал высшее образование он во Львовском национальном университете ветеринарной медицины и биотехнологий имени Гжицкого по специальности "Пищевые технологии".

Военный, как уточнили в ОВА, был оператором 1 батальона беспилотных авиационных комплексов воинской части А4995.

Он погиб в конце сентября при выполнении боевого задания возле населенного пункта Троицкое Днепропетровской области.

Александр прикрыл собой собратьев.

У него остались мама, жена и дети.

Скорбим, пусть душа Александра найдет вечный покой. Вечная память и слава украинскому воину, который защищал родную Украину и каждого из нас! Он навсегда останется в наших сердцах как преданный защитник и замечательный человек. Мы всегда будем помнить его большой вклад во благо нашей страны и бессмертность его духа,
– написали в университете.

24 Канал выражает соболезнования родным и близким павшего воина. Вечная память Александру!

