На фронте погиб молодой командир отделения беспилотных систем Александр Колосов с позывным "Колос". Он встал на защиту Украины еще в первые дни полномасштабного вторжения, присоединившись к "Азову".

Украинскому военному на момент гибели всего 24 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Чернобаевскую поселковую общину, что в Черкасской области.

Что известно о погибшем защитнике?

Он родился в городе Мирноград Донецкой области. Учился в ООШ № 9 города Мирноград. Уже в 2018 году Александр поступил в Донецкий национальный технический университет на факультет компьютерных наук и технологий.

В апреле 2020 года его призвали на срочную военную службу в ряды ВСУ. Уже менее чем через два года началось полномасштабное вторжение, после чего Александр присоединился к военному подразделению "Азов" под позывным "Колос".

Там украинский боец прошел путь от солдата до младшего сержанта, командира отделения. Защитник погиб 1 июля 2025 года возле поселка Щербиновка Бахмутского района Донецкой области в возрасте 24 лет.

– говорится в сообщении.

Известно, что после начала полномасштабного вторжения семья Александра переехала в Черкасскую область. Сына они решили похоронить в Киеве. Прощание с Александром состоится во вторник, 30 сентября.

