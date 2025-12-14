В Днепре женился командир батальона "Айдар" – Герой Украины Александр Коваленко

В Днепре женился Александр Коваленко – Герой Украины и командир батальона "Айдар". Брак супруги заключили в Соборном ЗАГСе.

Кадры с церемонии бракосочетания публиковали в соцсетях, передает 24 Канал со ссылкой на Телеканал D1.

Смотрите также Военный Валерий Маркус сыграл свадьбу и показал фото с женой

Что известно о женитьбе командира?

Из соцсетей стало известно, что командир батальона "Айдар" Александр Коваленко, известный под позывным "Хук", женился в Днепре. Регистрация брака Героя Украины и его избранницы состоялась в Соборном ЗАГСе.

Бракосочетание командира батальона "Айдар" / Скриншот из соцсетей

Как отмечают СМИ, Александр Коваленко служит с 2014 года. "Хук" прошел АТО и ООС.

За время службы военный был отмечен рядом государственных наград. В частности, его наградили орденом "За мужество" III степени, медалями "За военную службу Украине" и "Защитник Отечества", а также имеет звание Герой Украины.

Недавние бракосочетания военных