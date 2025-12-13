Россия перебросила дополнительные резервы под Покровск и Мирноград, – Сирский

Украинские силы держат оборону Покровско-Мирноградской агломерации. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в очередной раз посетил с рабочей поездкой органы военного управления, которые продолжают операцию на этом направлении.

Сейчас ситуация остается сложной. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сырского.

Какова ситуация на Покровском направлении?

Сырский рассказал, что россияне пытаются усилить давление на украинские оборонительные позиции и перебрасывают туда дополнительные резервы. По результатам докладов главнокомандующий ВСУ уточнил задачи командирам армейских корпусов и подразделений, которые удерживают рубежи на Покровском направлении.

Определены конкретные шаги для укрепления обороны, включая поддержание стабильной работы важных логистических путей, для повышения результативности огневого воздействия, улучшение координации между частями, обеспечение подразделений всем необходимым,

– рассказал главнокомандующий ВСУ.

Он добавил, что украинские военные остаются верными тактике активной обороны. Речь идет об улучшении оперативного положения, проведения локальных операций для вытеснения противника с отдельных территорий, создания условий для последующих маневров наших сил.

Украинские воины, командующие и командиры осознают свою ответственность и достойно выполняют поставленные перед ними задачи.

Во время поездки Сырский отметил военнослужащих высокими государственными и ведомственными наградами, среди которых Орден Богдана Хмельницкого I степени, почетные нагрудные знаки Главнокомандующего ВСУ "Крест заслуги", "Стальной крест", "Серебряный крест", "Крест "Военная честь".

Он также искренне поблагодарил каждого воина за стойкость, храбрость и результативность в уничтожении российских оккупантов.

Коротко о главных событиях на Покровском направлении