Александру Ткаченко показали на выход: все, что известно о его карьере, работе в правительстве, скандалах

25 июля 2023 года Верховная Рада Украины проголосовала за отставку Александра Ткаченко с поста министра культуры и информационной политики. За время пребывания Ткаченко на посту главы Минкульта он не раз становился фигурантом скандалов, а украинцы активно критиковали деятельность министра.

О жизненном пути, работе на посту главы Минкульта и скандалах Александра Ткаченко

Где учился и работал будущий министр

Александр Ткаченко родился 22 января 1966 в Киеве. После школы бывший глава Минкульта поступил на специальность "Журналистка" в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Там он познакомился с первой женой – Татьяной Гнедаш.

Еще в студенческие годы Ткаченко начал работать в СМИ. В 1988 году он являлся ведущим и редактором шоу на канале УТ-1. С 1991 года Ткаченко перешел в международное новостное бюро Reuters

С 1994 по 1999 год Александр Ткаченко вел собственную программу "Послемова". В 1998 году Ткаченко пристал к новому каналу "1+1", где даже присоединился к созданию ТСН.

Однако уже в следующем году бывший министр перешел в "Новый канал", где стал гендиректором. Там он работает вплоть до 2005 года. В 2008 году Ткаченко работал в России заместителем гендиректора канала "Рен-ТВ"

С 2008 по 2019 год Александр Ткаченко был гендиректором "1+1 Media". В 2019 году началась политическая карьера Ткаченко – он стал народным депутатом от партии "Слуга народа". Пост гендиректора 1+1 он оставил.

В Раде Александр Ткаченко возглавил Комитет по гуманитарной и информационной политике. А уже 4 июня 2020 года Ткаченко был назначен новым министром культуры и информационной политики.

Попытки увольнения Ткаченко

Медиасообщество критикует Ткаченко с момента назначения его на должность. В частности, несколько раз активисты создавали петиции для увольнения министра с должности. Однако они не давали результата. К примеру, в ответ на последнюю петицию от 7 марта 2023 года, премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что "не видит оснований" для увольнения Ткаченко.

Однако после июльских скандалов вокруг невероятных средств, выделяемых Минкультом на сериалы основания нашлись. В ответ на возмущение общества президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 20 июля попросил рассмотреть замену министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.

Впоследствии Ткаченко написал заявление об увольнении. Однако решение об отставке не поддержал Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики. "За" выступили своего 4 члена Комитета. Однако все же отставку Александра Ткаченко приняла Верховная Рада — решение поддержал 321 нардеп. Теперь обязанности министра будет выполнять один из заместителей бывшего министра.

Сам Ткаченко уже писал заявление об увольнении в 2021 году из-за решения Правительства забрать у Минкульта Госкино. Также его не устраивал бюджет Министерства культуры на 2022 год.

Скандалы вокруг министра Ткаченко

Провал эвакуации памятников культуры с оккупированных территорий

Одной из главных проблем активисты считают игнорирование эвакуации памятников культуры во время оккупации. В результате этого важные художественные объекты были уничтожены или вывезены россиянами. По мнению общественности, министр просто не желал заниматься этим, хотя Ткаченко убеждает в обратном.

Относительно разговоров хотелось бы спросить, а лучше увидеть хоть одну бумажку за ее подписью, которая приказывала бы эвакуировать уже утраченные ценности Мариуполя в нарушение требований перемещения ценностей, утвержденных министерством. Единственные мамы. Все коллекции Мариуполя потеряны из-за одного — из-за нежелания министерством заниматься исключительно их вопросом,

— заявлял советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Главная проблема — Министерство не разработало закон о предварительной эвакуации культурных ценностей. Если руководитель решит самостоятельно вывезти памятники культуры, это может расцениваться как превышение полномочий. Кроме того, как заявляют культурные деятели, Ткаченко не занимался вопросом эвакуации вовсе и игнорировал проблемы. Даже после полномасштабного вторжения Министерство не торопилось создать механизм эвакуации.

Трезубец независимости

Особый резонанс набрала история с "Тризубом Независимости". Накануне 24 августа 2022 года ко Дню Независимости Украины Министерство культуры и информационной политики совместно с Агентством Banda Agency презентовали новый жест на обозначение трезубца.

Однако разгорелся скандал, ведь жест, символизирующий трезубец, уже существует. Это рука с поднятыми указательным, средним и безымянным пальцами, который демонстрировал одно время еще Вячеслав Чорновил. Кроме этого, "Тризуб Ткаченко" напоминает непристойный жест "two in pink one in stink"

Как сообщил Минкульт, они хотели создать жест, которым украинцы должны были приветствовать друг друга на День Независимости. Однако министерство немного "перекреативило".

Прежде всего, приносим наши искренние извинения за то, что "перекреативили" вместе с Banda Agency,

– заявили в структуре.

"Тризуб Независимости" от Министерства культуры / Скриншот из соцсетей

Художественные конкурсы и ПГТ Ингулец

Деятельность Министерства культуры и информационной политики предусматривает проведение художественных конкурсов. Они позволяют украинским деятелям получить финансирование собственных проектов, которые, по мнению комиссии, несут культурную ценность. Средства на это идут из госбюджета Украины.

Казалось бы, это отличная возможность для развития культуры. Однако проблема художественных конкурсов в том, что они проводились закрыто — невозможно просмотреть участников и предлагаемые проекты. В частности, победителями художественных конкурсов часто становились сомнительные продакшены и проекты.

Последним скандалом вокруг Александра Ткаченко стала именно история с художественным конкурсом, которую провела дочерняя структура Минкульта — ГП МПИУ. 53 проекта получили "зеленый свет" на финансирование своих идей и уже в июле в системе Prozorro начали появляться первые заключенные договоры.

Сначала общественность начала возмущаться огромными суммами, выделенными на сериалы. Однако самым скандальным стал 24-серийный комедийный сериал "СМТ Ингулец", получивший более 33 млн бюджетных средств. Разработать сериал должна была студия Юрия Горбунова.

Синопсис сериала выглядел так: "Двое талантливых айтишников, Максим и Даниил, бегут из фронтового Харькова и, по дороге на Львов, оказываются на Кировоградщине в пгт Ингулец, где всем руководит фермер Алексей Паровоз по кличке "Батя". Программистов записывают в места назначают дежурить на местный блокпост и время от времени работать на ферме.

Первое, что поразило украинцев – это один из главных героев, а именно "Паровоз". Общественность предположила, что прототипом этого персонажа стал Александр Поворознюк — скандальный фермер и президент ФК "Ингулец". Также возникали подозрения, что идея сериала взята из российского сериала "Жуки".

Выезд артистов за границу

После побега режиссера Тараса Голубкова и стендапера Андрея Щегеля за границу, Минкульт устроил правила выезда артистов. Министерство стало более жестко выдавать разрешения, из-за чего возникло множество проблем для культурных деятелей.

Артисты, неоднократно после 24 февраля уезжавшие за границу и возвращавшиеся назад, начали получать отказы. Поэтому угрозой было даже выступление группы "Tvorchi" на Евровидении.

Музей Булгакова

Александр Ткаченко выступал категорически против закрытия музея российского писателя Михаила Булгакова в Киеве. К закрытию даже призывал Союз писателей Украины.

Союз заявлял, что Булгаков воспевает царизм и монархию, присущую россиянам. Активисты предлагали создать на месте музея Булгакова музей украинского композитора Александра Кошица, который жил по тому же адресу до 1906 года. Однако министр был непреклонен.

Да, у него были в некоторых его произведениях, художественных, подчеркиваю, произведениях, реплики определенных героев относительно освободительной борьбы Украины в начале XX века. Но думаю, что музей здесь точно не виноват. Ни музей, ни памятник. Думаю, что союзу есть чем заниматься, чем решать вопросы музея Булгакова. Позиция очевидна — точно не стоит трогать,

– заявлял Ткаченко.

Александр Ткаченко не понимал, чем "помешал" Национальному союзу писателей музей Булгакова в Киеве. И все это, несмотря на неоднозначное освещение Украины в произведениях писателя.

Реакция Ткаченко на увольнение

После своего увольнения Александр Ткаченко написал прощальный пост. В нем, в частности, он отметил важность развития культуры в военное время – он заявил, что мы воюем за нашу культуру, идентичность, язык, историю. Он считает, что государство должно продолжать финансировать культуру. Также Ткаченко разочарован, что расходы Минкульта поставили в один ряд со скандальными закупками сковородок и барабанов.

Вспомнил бывший министр и о хейте – заявил, что он "разъединяет" и "заставляет врагов радоваться".

В заключение бывший министр поблагодарил руководство страны армии и культурных деятелей. Затем он добавил, что для него было честью быть министром во время войны.