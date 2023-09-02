"Погорел" на гуманитарке для населения: экс-замминистра экономики избрали меру пресечения

ВАКС избрал меру пресечения бывшему заместителю министра экономики. Его подозревают в злоупотреблении на закупках гуманитарной помощи для населения ряда областей.

За данными СМИ, речь идет о советнике министра экономики Александре Грибане. Суд назначил ему залог почти в миллион гривен.

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Решение ВАКСа

Кроме того, что Грибан должен внести залог в размере 939 400 гривен, суд на него возложил следующие обязанности:

прибывать по требованию к детективу, прокурору и суду;

не выезжать из Киева без разрешения детектива, прокурора и суда;

сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и работы;

воздерживаться от общения с другим подозреваемым и свидетелями по делу;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Суть дела

24 августа экс-замминистра экономики сообщили подозрение в злоупотреблении на закупках продуктов для обеспечения потребностей государства в период военного положения.

Эти продукты предназначались как гуманитарная помощь для населения Донецкой, Херсонской, Сумской, Запорожской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской и Полтавской областей и города Киева.

Кроме Александра Грибана, подозрение получил и первый заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий, которому избрали меру пресечения 31 августа в виде залога в 805 тысяч гривен.

Следствие установило, что своими действиями чиновники нанесли государству ущерб на сумму 62,5 миллиона гривен.

Следует заметить, что Министерство аграрной политики вступилось за Высоцкого, отрицая любые убытки или взятки с его стороны.

Детали дела: что известно

На судебном заседании, на котором выбирали меру пресечения Высоцкому, его защита настаивала, что чиновник делал все правильно. Для подтверждения "правильности" действий должностного лица адвокаты привели его переписку с работником Черкасской военно-гражданской администрации Романом Карманником. В этой переписке Карманник писал, что, мол, одной компании согласовали продажу макарон по 60 гривен, и добавляет, что они покупают макароны вдвое дешевле. На что Высоцкий ответил: "Если есть возможность брать подешевле, берите подешевле".