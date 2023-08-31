В четверг, 31 августа, состоялось заседание Высшего антикоррупционного суда по делу чиновника Министерства аграрной политики Высоцкого. Кроме залога, служащему назначили ряд обязанностей, которые он должен соблюдать.

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Мера пресечения Высоцкому

Вынес соответствующее решение следователь судья ВАКС Олег Федоров по ходатайству Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Собственно, Высоцкий должен внести залог в размере 805 200 гривен, а также, согласно наложенным обязанностям, до 24 октября 2023 года:

прибывать к детективу, прокурору, суду;

сообщать об изменении места жительства;

воздержаться от общения со свидетелями и другим подозреваемым;

сдать загранпаспорт.

Решение следователя судьи означает, что на данном этапе подозрение является обоснованным,

– написали в Центре противодействия коррупции.

Следует сказать, что прокурор просил взять Высоцкого под стражу с назначением залога в размере 4,9 миллиона гривен.

Обратите внимание! Как отмечает Суспильне, в начале заседания было заявление адвоката должностного лица о том, что его готовы взять на поруки нардепы от "Слуга народа". Речь идет о Владимире Тимофейчуке и Игоре Марчуке.

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