У четвер, 31 серпня, відбулось засідання Вищого антикорупційного суду у справі посадовця Міністерства аграрної політики Висоцького. Окрім застави, службовцю призначили низку обов'язків, яких він повинен дотримуватись.

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Запобіжний захід Висоцькому

Виніс відповідне рішення слідчий суддя ВАКС Олег Федоров за клопотанням Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Власне, Висоцький повинен внести заставу у розмірі 805 200 гривень, а також має, згідно з накладеними обов'язками, до 24 жовтня 2023 року:

прибувати до детектива, прокурора, суду;

повідомляти про зміну місця проживання;

утриматися від спілкування зі свідками та іншим підозрюваним;

здати закордонний паспорт.

Рішення слідчого судді означає, що на даному етапі підозра є обґрунтованою,

– написали у Центрі протидії корупції.

Варто сказати, що прокурор просив взяти Висоцького під варту з призначенням застави у розмірі 4,9 мільйона гривень.

Зверніть увагу! Як зазначає Суспільне, на початку засідання була заява адвоката посадовця стосовно того, що його готові взяти на поруки нардепи від "Слуга народу". Йдеться про Володимира Тимофійчука та Ігоря Марчука.

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