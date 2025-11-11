Уже не первое для него: Чернышеву объявили подозрение в незаконном обогащении

НАБУ и САП сообщили о подозрении в незаконном обогащении бывшему вице-премьер-министру Украины. Это уже не первое подозрение для указанного экс-чиновника.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специальную антикоррупционную прокуратуру.

Что известно о новом подозрении к Чернышеву?

По данным следствия, бывший вице-премьер-министр Украины был среди лиц, которые посещали так называемую "прачечную" – место, где осуществлялась легализация средств, полученных преступным путем.

Контролировалась "прачечная" руководителем преступной организации, которую разоблачили 10 ноября правоохранители.

Детективы задокументировали передачу подозреваемому и его доверенному лицу более 1,2 миллиона долларов США и почти 100 тысяч евро наличными,

– говорится в сообщении.

Подозрение экс-чиновнику объявили по статье Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении.

В НАБУ не называли имя экс-вице-премьер-министра, которому объявили подозрение. Но из предварительной информации и описания следует, что речь может идти именно об Алексее Чернышеве. Также о подозрении для Чернышова подтвердил Суспильному прокурор САП во время заседания по делу коррупции в энергетике.

Правоохранители также напомнили, что экс-чиновник уже подозревается в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Что известно о предварительном подозрении для Чернышова?