11 ноября, 18:56
Уже не первое для него: Чернышеву объявили подозрение в незаконном обогащении

Владислав Кравцов
Основные тезисы
  • НАБУ и САП объявили подозрение в незаконном обогащении бывшему вице-премьер-министру Украины. Речь идет об Алексее Чернышеве.
  • Следствие выявило, что экс-чиновник получил более 1,2 миллиона долларов США и почти 100 тысяч евро наличными через преступную организацию.

НАБУ и САП сообщили о подозрении в незаконном обогащении бывшему вице-премьер-министру Украины. Это уже не первое подозрение для указанного экс-чиновника.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специальную антикоррупционную прокуратуру.

К теме Милованов уходит из Наблюдательного совета "Энергоатома" после коррупционного скандала

Что известно о новом подозрении к Чернышеву?

По данным следствия, бывший вице-премьер-министр Украины был среди лиц, которые посещали так называемую "прачечную" – место, где осуществлялась легализация средств, полученных преступным путем.

Контролировалась "прачечная" руководителем преступной организации, которую разоблачили 10 ноября правоохранители.

Детективы задокументировали передачу подозреваемому и его доверенному лицу более 1,2 миллиона долларов США и почти 100 тысяч евро наличными, 
– говорится в сообщении.

Подозрение экс-чиновнику объявили по статье Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении.

В НАБУ не называли имя экс-вице-премьер-министра, которому объявили подозрение. Но из предварительной информации и описания следует, что речь может идти именно об Алексее Чернышеве. Также о подозрении для Чернышова подтвердил Суспильному прокурор САП во время заседания по делу коррупции в энергетике.

Правоохранители также напомнили, что экс-чиновник уже подозревается в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Что известно о предварительном подозрении для Чернышова?

  • НАБУ сообщило о подозрении тогдашнему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышеву 23 июня 2025 года. Тогдашний глава Миннацъединения подозревался в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в крупном размере.

  • Следствие установило, что Чернышов и другие должностные лица были привлечены к схеме незаконного получения земельного участка в Киеве. Это привело бы к потере государством недвижимости на сумму более 1 миллиарда гривен.

  • В конце концов суд назначил Чернышеву по этому делу меру пресечения с залогом в 120 миллионов гривен. За чиновника эти деньги были внесены, и он вышел на свободу.

  • В то же время НАБУ 11 ноября сообщило, что Алексей Чернышов связан со схемой хищения средств в украинской энергетике. В разговорах экс-вице-премьера участники схемы называли "Че Геварой".