Бывший вице-премьер-министр Алексей Чернышов, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и коррупционной схеме, считает, что в деле против него нет реальных оснований для обвинений.

Также он объяснил, почему перед вручением ему подозрения выехал за границу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на hromadske.

Что заявил Чернышов о деле против него?

Алексей Чернышов заявил, что "не уклонялся и не намеревался уклоняться от следствия". По его словам, выезд за границу был одним из регулярных визитов, накануне которого ему не сообщали о подозрении или других следственных действиях.

Перед последней командировкой ему, мол, "ни формально, ни неформально" не сообщили о подозрении или следствие, а заявления, что он больше не вернется, он считает просто "попыткой дезинформировать общество".

Я буду продолжать защищать свою честь, имя и правду законным способом. Дело, возбужденное против меня, считаю полностью вымышленным. Никаких реальных оснований для обвинений я не вижу – речь идет о какой-то мнимой скидке, какую-то книгу,

– заявил он.

Напомним, Алексея Чернышева подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. Дело вело НАБУ, и сейчас его могли приостановить из-за ситуации с законом.