Также он объяснил, почему перед вручением ему подозрения выехал за границу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на hromadske.

Что заявил Чернышов о деле против него?

Алексей Чернышов заявил, что "не уклонялся и не намеревался уклоняться от следствия". По его словам, выезд за границу был одним из регулярных визитов, накануне которого ему не сообщали о подозрении или других следственных действиях.

Перед последней командировкой ему, мол, "ни формально, ни неформально" не сообщили о подозрении или следствие, а заявления, что он больше не вернется, он считает просто "попыткой дезинформировать общество".

Я буду продолжать защищать свою честь, имя и правду законным способом. Дело, возбужденное против меня, считаю полностью вымышленным. Никаких реальных оснований для обвинений я не вижу – речь идет о какой-то мнимой скидке, какую-то книгу,

– заявил он.

Напомним, Алексея Чернышева подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. Дело вело НАБУ, и сейчас его могли приостановить из-за ситуации с законом.