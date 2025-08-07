Колишній віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та корупційній схемі, вважає, що у справі проти нього немає реальних підстав для звинувачень.

Також він пояснив, чому перед врученням йому підозри виїхав за кордон. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на hromadske.

Що заявив Чернишов про справу проти нього?

Олексій Чернишов заявив, що "не ухилявся і не мав наміру ухилятися від слідства". За його словами, виїзд за кордон був одним із регулярних візитів, напередодні якого йому не повідомляли про підозру або інші слідчі дії.

Перед останнім відрядженням йому, мовляв, "ані формально, ані неформально" не повідомили про підозру чи слідство, а заяви, що він більше не повернеться, він вважає просто "спробою дезінформувати суспільство".

Я продовжуватиму захищати свою честь, ім’я та правду в законний спосіб. Справу, порушену проти мене, вважаю повністю вигаданою. Жодних реальних підстав для звинувачень я не бачу – йдеться про якусь уявну знижку, якусь книжку,

– заявив він.

Нагадаємо, Олексія Чернишова підозрюють у зловживанні службовим становищем та отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Справу вело НАБУ, та зараз її могли призупинити через ситуацію із законом.