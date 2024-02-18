Вероятный обмен и подозрительный шум в колонии: новые детали о смерти Навального
Появились новые детали дела о смерти российского оппозиционера Алексея Навального. Заключенный колонии "Полярный волк" рассказал, что происходило в день гибели политика.
Кроме этого, появились слухи об обмене, который должен был состояться уже совсем скоро. То есть Навальный вполне мог выйти на свободу – если бы не гибель в российской тюрьме.
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Навальный мог умереть раньше
Российские журналисты пообщались с заключенным колонии "Полярный волк". Тот отметил, что Алексей Навальный мог умереть раньше, чем о том сообщили СМИ. По его словам, непонятный кипиш" начался еще вечером 15 февраля – то есть за день до сообщения.
Вечерняя проверка с 20:00 до 20:30 "была очень ускоренная". Потом всех заперли по баракам и усилили охрану.
Было слышно, как на территорию зоны поздно вечером и ночью три раза заезжали какие-то машины, но какие именно, в окошко не рассмотришь,
– поделился заключенный.
Уже утром следующего дня начался "тотальный шмон" бараков. Сотрудники колонии изъяли несколько телефонов, карты и даже кипятильники. Из фраз охраны заключенные сделали вывод, что в колонии ожидается проверка – хотя о таком всегда сообщалось заранее, примерно за месяц.
Как рассказал заключенный, никаких скорых утром 16 февраля на территории колонии не было – пока не стало известно о смерти Навального. Именно поэтому собеседник журналистов отметил, что вероятно оппозиционер мог умереть днем ранее.
Обмен Навального
Издание Bild пишет, что Россия, США и Германия обсуждали вопрос обмена Алексея Навального на российского агента Вадима Красикова. Журналисты утверждают, что Навальный "должен был вот-вот выйти на свободу". О возможном обмене в интервью Такеру Карлсону говорил даже Владимир Путин.
Были сообщения о возможной сделке: Россия вернет убийцу из Тиргартена и взамен освободит американского журналиста Эвана Гершковича и Алексея Навального. Но Кремль явно не хотел этого делать ни при каких обстоятельствах,
– сообщает аналитик издания Юлиан Рёпке.
В сентябре 2023-го об обсуждении такого обмена также писала газета Wall Street Journal.
Смерть политика
- О смерти Алексея Навального 16 февраля 2024 года сообщила Федеральная служба исполнения наказаний России. Изначально официальной версией гибели стал отрыв тромба, но впоследствии в колонии в Харпе заявляли, что причиной смерти стал "синдром внезапной смерти".
- Анастезиолог-реаниматолог Александр Полупан, который лечил Навального после отравления в 2020 году, отметил, что не верит в такую версию. По его словам, в случае "внезапной сердечной смерти" политику не могло стать плохо, как писали пропагандисты сначала. Полупан убежден, что внезапную остановку сердца могло вызвать отравление "Новичком".
- Российские следователи после смерти Алексея Навального забрали его тело на "экспертизы". В то же время они отказываются отдавать мертвого оппозиционера его родственникам – отмечают, что должны закончить все исследования.