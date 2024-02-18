Ймовірний обмін та підозрілий шум у колонії: нові деталі про смерть Навального

З'явилися нові деталі справи про смерть російського опозиціонера Олексія Навального. Ув'язнений колонії "Полярний вовк" розповів, що відбувалося в день загибелі політика.

Окрім цього, з'явилися чутки про обмін, який мав відбутися вже зовсім скоро. Тобто Навальний цілком міг вийти на волю – якби не загибель у російській в'язниці.

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Навальний міг померти раніше

Російські журналісти поспілкувалися з ув'язненим колонії "Полярний вовк". Той зазначив, що Олексій Навальний міг померти раніше, ніж про то повідомили ЗМІ. За його словами, незрозумілий кіпіш" почався ще ввечері 15 лютого – тобто за день до повідомлення.

Вечірня перевірка з 20:00 до 20:30 "була дуже прискорена". Потім усіх замкнули по бараках і посилили охорону.

Було чути, як на територію зони пізно ввечері і вночі три рази заїжджали якісь машини, але які саме, у віконце не розглянеш,

– поділився ув'язнений.

Вже вранці наступного дня почався "тотальний шмон" бараків. Співробітники колонії вилучили кілька телефонів, карти та навіть кип'ятильники. Зі фраз охорони ув'язнені зробили висновок, що в колонії очікується перевірка – хоча про таке завжди повідомлялося заздалегідь, приблизно за місяць.

Як розповів ув'язнений, жодних швидких вранці 16 лютого на території колонії не було – аж поки не стало відомо про смерть Навального. Саме тому співрозмовник журналістів зазначив, що ймовірно опозиціонер міг померти днем раніше.

Обмін Навального

Видання Bild пише, що Росія, США та Німеччина обговорювали питання обміну Олексія Навального на російського агента Вадима Красікова. Журналісти стверджують, що Навальний "мав ось-ось вийти на волю". Про можливий обмін в інтерв'ю Такеру Карлсону говорив навіть Володимир Путін.

Були повідомлення про можливу угоду: Росія поверне вбивцю з Тіргартена і натомість звільнить американського журналіста Евана Гершковича та Олексія Навального. Але Кремль явно не хотів цього робити за жодних обставин,

– повідомляє аналітик видання Юліан Рьопке.

Вадим Красіков зараз перебуває у в'язниці у Німеччині. Він також відомий як Вадим Соколов. Росіянин був засуджений до довічного ув'язнення за вбивство колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі, який на початку 2000-х брав участь у бойових діях проти російських військ.

У вересні 2023-го про обговорення такого обміну також писала газета Wall Street Journal.

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