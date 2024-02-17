В історії з загадковою смертю Олексія Навального з'являються деталі. Нещодавно стали відомі нові версії.

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Що сказали анонімні джерела

Чинний чиновник країни-агресорки не виключив смерті через тромб. При цьому він зауважив, що з Навальним могли "перестаратися".

Я не виключаю, що, як пишуть у телеграм-каналах, міг бути й тромб. Стільки днів у штрафному ізоляторі поспіль – це до***на. Схоже, перестаралися,

– сказав він.

Співрозмовник назвав очікуваним те, що Навальний не вийде з в’язниці. При цьому він зауважив, що після судового вироку опозиціонер "не становив жодної загрози" для режиму Владіміра Путіна, адже, з його слів, про Навального "давно всі забули".

Колишній високопосадовець з Кремля теж анонімно прокоментував смерть опозиціонера. Він заявив, що у Москві хотіли загибелі Навального, тому Кремль планомірно доводив його до смерті.

У Навального були проблеми зі здоров'ям

У 2017 році Навальний ледь не втратив зір на одному оці після того, як його обличчя облили зеленкою. У 2020 році цього політика отруїли, через що йому довелося лікуватися у Німеччині. Пізніше Навальний звинуватив ФСБ у застосуванні бойової отрути "Новачок". У грудні 2022 року Навальний скаржився, що його змушують постійно стояти або сидіти на незручному залізному табуреті, через що у нього почався біль у спині.

Юлія Навальна у січні 2023 року казала, що її чоловік застудився та мав високу температуру. За її словами, попри це опозиціонеру тоді не дозволяли лежати. Також йому не віддавали передані адвокатами ліки. Вже у лютому того ж року його юрист казав, що Навального у колонії лікували протипоказаними антибіотиками, через що він отримав ускладнення.

У квітні 2023 року представники його команди повідомляли, що у Навального впав зір через погане освітлення у колонії. А його адвокати казали, що у квітні того ж року Навальному викликали швидку через загострення хвороби шлунка. Юристи казали, що він втратив 8 кілограмів після того, як провів 15 діб у ШІЗО. У грудні 2023 року Навальному ставили крапельницю через те, що у нього закружляла голова, і він ліг на підлогу.

Що думають експерти про смерть Навального