В ночь на 4 октября остановилось сердце известного журналиста-расследователя Алексея Шалайского. В мае этого года ему исполнилось 58 лет.

Трагическое известие сообщил журналист Сергей Сыроватка и соучредитель проекта "Наши деньги" Юрий Николов в телефонном разговоре с "Детектор медиа", передает 24 Канал.

Что известно о смерти Шалайского?

Сыворотке смерть Шалайского подтвердила его жена. Причиной преждевременного ухода журналиста стала болезнь сердца.

Алексей Шалайский умер. Только что говорил с его женой. Сердце. Большое идейное сердце, на котором много всего держалось. Только запланировали новый проект. Строили планы. Ужас,

– говорится в заметке Сыворотки.

Заметим, что еще 25 сентября Алексей Шалайский собирал в Facebook средства на новый проект "Наших денег". Проект должен был касаться того, как фальшивые обвинения в "пособничестве врагу" используются для раздевания бизнеса и запугивания неугодных.

Чем известен Алексей Шалайский?

Алексей Шалайский – украинский журналист-расследователь, основатель и главный редактор интернет-издания "Наши деньги", которое специализируется на раскрытии коррупционных схем и злоупотреблений в государственных закупках.

Шалайский начал свою карьеру на рубеже 1980 – 1990-х годов, работая в студенческой газете, а затем во львовских изданиях "Ратуша" и "Поступь". Позже он работал в журнале "Пи", а также в таких интернет-изданиях, как ForUm, ProUA и "Зеркало недели".

Вместе с Юрием Николовым он основал "Наши деньги", которое стало одним из самых влиятельных медиа-проектов в Украине, направленных на борьбу с коррупцией и злоупотреблениями в публичном секторе.

Шалайский был известен своей решительностью и смелостью в расследованиях, не боялся разоблачать чиновников и олигархов. Он часто подчеркивал важность независимой журналистики для обеспечения прозрачности и подотчетности власти.

