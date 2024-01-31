В Алешках на Херсонщине россияне устроили хаотичную стрельбу: есть погибший

Во временно оккупированных Алешках на Херсонщине российские военные устроили хаотичную стрельбу. В результате их действий погиб мирный мужчина.

Как уточнили в прокуратуре, стрельба произошла 10 января. Что стало причиной таких действий оккупантов – неизвестно.

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Прокуратура начала расследование

В сети сообщали, что 10 января около 15:00 во временно оккупированных Алешках раздавалась стрельба. По словам местных жителей, выстрелы раздавались в одном из жилых массивов.

В результате хаотичной стрельбы погиб 67-летний пенсионер. От полученных травм мужчина погиб на месте. Пока неизвестно, кто именно мог совершить стрельбу, однако точно известно, что злоумышленники были в российской военной форме.

В Херсонской областной прокуратуре сообщили, что по факту убийства мужчины начато производство по статье о нарушении законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства.

Оккупанты расстреляли семью в Кременной

Российские захватчики совершают новые и новые военные преступления. Так, 29 января стало известно, что оккупанты убили семью из трех человек в Кременной в Луганской области. Как сообщают в сети, трагедия произошла еще 26 января, однако известно о ней стало только потом.

Тела погибших нашли посреди улицы. Ими оказались семья Бурлуцких: 60-летняя Наталья, ее дочь Алла и 41-летний муж Аллы – Андрей. Из сети известно, что Алла также имеет 18-летнюю дочь Викторию, однако о ее судьбе никакой информации не было.

Российские телеграм-каналы утверждают, что в расстреле подозревают трех российских военных: 33-летнего российского военного Фидана Хаерзаманова, которого уже задержали, а также 30-летнего Игоря Дмитриева и 39-летнего Азамата Гареева, которых еще разыскивают.