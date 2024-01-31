В Олешках на Херсонщині росіяни влаштували хаотичну стрілянину: є загиблий

У тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині російські військові влаштували хаотичну стрілянину. Унаслідок їхніх дій загинув мирний чоловік.

Як уточнили у прокуратурі, стрілянина сталася 10 січня. Що стало причиною таких дій окупантів – невідомо.

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Прокуратура почала розслідування

У мережі повідомляли, що 10 січня близько о 15:00 в тимчасово окупованих Олешках лунала стрілянина. За словами місцевих жителів, постріли лунали в одному з житлових масивів.

Унаслідок хаотичної стрілянини загинув 67-річний пенсіонер. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Наразі невідомо, хто саме міг скоїти стрілянину, однак достеменно відомо, що зловмисники були у російській військовій формі.

У Херсонській обласній прокуратурі повідомили, що за фактом вбивства чоловіка розпочато провадження за статтею про порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини.

Окупанти розстріляли родину в Кремінній

Російські загарбники скоюють нові й нові воєнні злочини. Так, 29 січня стало відомо, що окупанти вбили сім'ю з трьох людей в Кремінній на Луганщині. Як повідомляють у мережі, трагедія сталася ще 26 січня, однак відомо про неї стало лише згодом.

Тіла загиблих знайшли посеред вулиці. Ними виявилися сім'я Бурлуцьких: 60-річна Наталія, її донька Алла та 41-річний чоловік Алли – Андрій. З мережі відомо, що Алла також має 18-річну доньку Вікторію, однак про її долю жодної інформації не було.

Російські телеграм-канали стверджують, що у розстрілі підозрюють трьох російських військових: 33-річного російського військового Фідана Хаєрзаманова, якого вже затримали, а також 30-річного Ігоря Дмитрієва і 39-річного Азамата Гарєєва, яких ще розшукують.