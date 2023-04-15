Невеста погибшего Героя Да Винчи показала трогательный подарок от 5-летней Варвары из Мариуполя

Алина Михайлова встретила детей на Аскольдовой могиле, где похоронен ее любимый и Герой Украины Да Винчи. Они передали ей письмо и даже подарок ее собаке Хьюго.

5-летняя Варвара из Мариуполя передала письмо Алине Михайловой письмо и подарок для Хьюго. Девочка поблагодарила боевого медика за службу и попросила себя беречь.

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Дети решили поддержать Алину после потери любимого

Алина Михайлова регулярно посещает Аскольдову могилу, где похоронен Да Винчи. В последний раз она встретила там детей, решивших ее поддержать. По словам Михайловой, они ее обнимали. А девочка Варвара из Мариуполя передала ей свое письмо и игрушку для ее собачки Хью.

Детки, которые сегодня меня занимали на Аскольдовой могиле и их слова – в самое сердечко,

– написала Алина.



Письмо от Варвары Алине Михайловой и подарок для Хьюго / фото с твиттера

Что нужно знать об Алине Михайловой