Об этой истории рассказала сама парамедикиня Алина Михайлова. Она подчеркнула, что "Да Винчи" не был ярым военным человеком и делал своей второй половинке сюрпризы, как вот с собачкой Хьюго.

Смотрите также С 18 лет на войне, первый Герой Украины из добровольцев: биография легендарного "Да Винчи"

"Да Винчи" приехал с фронта, чтобы сделать любимой подарок

"Это, как он сказал, "был мой первый и последний сюрприз для тебя", – вспоминает Алина Михайлова. Парамедикиня вспомнила, что это был тот момент, когда она стала депутатом Киевсовета и из-за напряженности в графике проводила дома минимальное количество времени.

Она рассказала, что звонила по телефону "Да Винчи" и сказала, что скучает по своему любимому, поддержки которого ей не хватает.

Я ему плачу в трубку и говорю: "хочу, чтобы ты был дома". Он сказал хорошо, что скоро приедет,

– делится воспоминаниями Михайлова.

По словам парамедикини, они с Да Винчи договорились, что каждое 14 февраля будут проводили вместе.

"Я ему говорю: мне тебя не хватает как просто мужчину рядом, как человека, которого я обниму ночью. Мне больше ничего не надо, потому что я устала засыпать сама в постели", – говорит со слезами на глазах любимая "Да Винчи".

Она рассказала, что 13 февраля Дмитрий Коцюбайло сдержал своло и приехал. Около 10 вечера он попросил любимую вместе с ним поехать на вокзал, чтобы встретить бойца "Да Винчи". После уговоров девушка поехала, хоть и с плохим настроением.

Алина Михайлова рассказала, что имеет аллергию на кошек, о чем "Да Винчи" знал. Поэтому когда воин принес девушке клетку с животным, она подумала, что это кот. Но там обнаружилась собачка породы Акита-ину.

Он приходит, стучит в окно, а там розовая клетка для кота. Я по-злому сказала: "надеюсь там не кот?" Он говорит: "нет не кот". Я открываю клетку, а там 2,5-месячный маленький Хьюго,

– сказала любимая "Да Винчи".

Парамедикиня была удивлена таким подарком и спросила воина, "что это?" "Он говорит: "ты ведь хотела быть не сама, ты же сказала, что тебе одной одиноко", – рассказала Михайлова.