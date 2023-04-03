Парамедикиня Алина Михайлова, невеста Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло, рассказала, что командир погиб, приняв на себя прилетевший снаряд.

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"Это была достойная гибель достойного воина"

Она отметила, что он отправил всех в подвал и заходил последним. "И именно в это время прилетел снаряд или мина", – сказала Алина Михайлова.

По ее словам, в результате прилета снаряд попал в трахею "Да Винчи". Парамедикиня подчеркнула, что в тех обстоятельствах Дмитрия Коцюбайло было невозможно спасти.

Это была достойная гибель достойного воина. Человек, прошедший свой путь. Он всегда говорил: "я не боюсь погибнуть за Украину". Он не боялся даже погибнуть за своих собратьев. Он это сделал,

– сказала Михайлова.

Она добавила, что "Да Винчи" не видел в себе мессионности и большого потенциала.

"Его беда была в том, что он не понимал насколько он был и ценен не только для своего подразделения и для целой Украины и дальнейшего будущего", – заявила парамедикиня.

Михайлова отметила, что пыталась убрать "Да Винчи" с войны, "но война его забрала у меня". По ее словам, Коцюбайло предстояло еще очень многое сделать, в частности для развития войска и восстановления Украины.

По мнению парамедикини, такими командирами, как "Да Винчи", – не становятся. "Это феномен человека без военного образования, который начал с Майдана и добровольческого подразделения и разросся в батальон ВСУ, в котором мечтают попасть очень много военных", – резюмировала Михайлова.

Что известно о гибели Дмитрия Коцюбайла