Парамедикиня Алина Михайлова, невеста Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло, рассказала, что командир погиб, приняв на себя прилетевший снаряд.
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"Это была достойная гибель достойного воина"
Она отметила, что он отправил всех в подвал и заходил последним. "И именно в это время прилетел снаряд или мина", – сказала Алина Михайлова.
По ее словам, в результате прилета снаряд попал в трахею "Да Винчи". Парамедикиня подчеркнула, что в тех обстоятельствах Дмитрия Коцюбайло было невозможно спасти.
Это была достойная гибель достойного воина. Человек, прошедший свой путь. Он всегда говорил: "я не боюсь погибнуть за Украину". Он не боялся даже погибнуть за своих собратьев. Он это сделал,
– сказала Михайлова.
Она добавила, что "Да Винчи" не видел в себе мессионности и большого потенциала.
"Его беда была в том, что он не понимал насколько он был и ценен не только для своего подразделения и для целой Украины и дальнейшего будущего", – заявила парамедикиня.
Михайлова отметила, что пыталась убрать "Да Винчи" с войны, "но война его забрала у меня". По ее словам, Коцюбайло предстояло еще очень многое сделать, в частности для развития войска и восстановления Украины.
По мнению парамедикини, такими командирами, как "Да Винчи", – не становятся. "Это феномен человека без военного образования, который начал с Майдана и добровольческого подразделения и разросся в батальон ВСУ, в котором мечтают попасть очень много военных", – резюмировала Михайлова.
Что известно о гибели Дмитрия Коцюбайла
- Президент Владимир Зеленский 7 марта 2023 года сообщил, что "Да Винчи" погиб в бою под Бахмутом. Коцюбайло – один из самых молодых Героев Украины и стал первым добровольцем, получившим соответствующее звание.
- Об обстоятельствах гибели "Да Винчи" рассказывал военный фотограф Константин Либеров. По его словам, Коцюбайло повел своих собратьев на штурм и погиб после серии взрывов.
- Алина Михайлова лично пыталась спасти любимого. Она была рядом с ним в первые минуты после того, как он получил ранения при обстреле россиян.
- Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло похоронили 10 марта в Киеве на Аскольдовой могиле. Попрощаться с Героем пришли сотни людей, пришли Валерий Залужный, Алексей Резников и Кирилл Буданов.