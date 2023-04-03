Парамедикиня Аліна Михайлова, наречена Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла, розповіла, що командир загинув, прийнявши на себе снаряд, який прилетів.
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"Це була гідна загибель гідного воїна"
Вона зазначила, що він відправив усіх у підвал і заходив останнім. "І саме в цей час прилетів снаряд чи міна", – сказала Аліна Михайлова.
За її словами, унаслідок прильоту снаряд влучив у трахею "Да Вінчі". Парамедикиня підкреслила, що в тих обставинах Дмитра Коцюбайла було неможливо врятувати.
Це була гідна загибель гідного воїна. Людина, яка пройшла свій шлях. Він завжди казав: "я не боюсь загинути за Україну". Він не боявся навіть загинути за своїх побратимів. Він це зробив,
– сказала Михайлова.
Вона додала, що "Да Вінчі" не вбачав у собі месійності та великого потенціалу.
"Його біда була в тому, що він не розумів наскільки він був і є цінний не тільки для свого підрозділу та для цілої України й подальшого майбутнього", – заявила парамедикиня.
Михайлова зазначила, що намагалася забрати "Да Вінчі" з війни, "але війна його забрала в мене". За її словами, Коцюбайло мав ще дуже багато зробити, зокрема для розвитку війська та відбудови України.
На думку парамедикині, такими командирами, як "Да Вінчі", – не стають. "Це феномен людини без військової освіти, яка почала з Майдану та добровольчого підрозділу та розрослася у батальйон ЗСУ, в якій мріють потрапити дуже багато військових", – резюмувала Михайлова.
Що відомо про загибель Дмитра Коцюбайла
- Президент Володимир Зеленський 7 березня 2023 року повідомив, що "Да Вінчі" загинув у бою під Бахмутом. Коцюбайло – один з наймолодших Героїв України та став першим добровольцем, який отримав відповідне звання.
- Про обставини загибелі "Да Вінчі" розповідав військовий фотограф Костянтин Ліберов. За його словами, Коцюбайло повів своїх побратимів на штурм і загинув після серії вибухів.
- Аліна Михайлова особисто намагалась врятувати коханого. Вона була поруч із ним у перші хвилини після того, як він отримав поранення під час обстрілу росіян.
- Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла поховали 10 березня у Києві на Аскольдовій могилі. Попрощатися з Героєм прийшли сотні людей пришли, зокрема Валерій Залужний, Олексій Резніков та Кирило Буданов.