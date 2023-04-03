Парамедикиня Аліна Михайлова, наречена Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла, розповіла, що командир загинув, прийнявши на себе снаряд, який прилетів.

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"Це була гідна загибель гідного воїна"

Вона зазначила, що він відправив усіх у підвал і заходив останнім. "І саме в цей час прилетів снаряд чи міна", – сказала Аліна Михайлова.

За її словами, унаслідок прильоту снаряд влучив у трахею "Да Вінчі". Парамедикиня підкреслила, що в тих обставинах Дмитра Коцюбайла було неможливо врятувати.

Це була гідна загибель гідного воїна. Людина, яка пройшла свій шлях. Він завжди казав: "я не боюсь загинути за Україну". Він не боявся навіть загинути за своїх побратимів. Він це зробив,

– сказала Михайлова.

Вона додала, що "Да Вінчі" не вбачав у собі месійності та великого потенціалу.

"Його біда була в тому, що він не розумів наскільки він був і є цінний не тільки для свого підрозділу та для цілої України й подальшого майбутнього", – заявила парамедикиня.

Михайлова зазначила, що намагалася забрати "Да Вінчі" з війни, "але війна його забрала в мене". За її словами, Коцюбайло мав ще дуже багато зробити, зокрема для розвитку війська та відбудови України.

На думку парамедикині, такими командирами, як "Да Вінчі", – не стають. "Це феномен людини без військової освіти, яка почала з Майдану та добровольчого підрозділу та розрослася у батальйон ЗСУ, в якій мріють потрапити дуже багато військових", – резюмувала Михайлова.

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