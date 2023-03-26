Про це розповіла сама Аліна у відвертій розмові з журналістами.

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Мало хто знає, що Аліна особисто вивозила пораненого коханого. Що вона своїми руками намагалася рятувати його. Що вона тримала в руках мішок амбу (апарат для штучної вентиляції легенів) намагаючись втримати життя в дорогих грудях,

– повідомила журналістка Віолетта Кіртока.

Раніше Аліна Михайлова зізналася, що не може прийняти втрату коханого й не приймає. "Да Вінчі" й Аліна провели разом 6 шалених, цікавих, щасливих, складних, яскравих років. Михайлова зауважила, що таких емоцій та відчуттів люди іноді не проживають за 40-річне життя.

У День добровольця – 14 березня – Михайлова отримала орден Богдана Хмельницького III ступеня. Його вручав президент Володимир Зеленський. Аліна передала українському лідеру особистий бойовий шеврон загиблого коханого.

Зверніть увагу! Аліна Михайлоа запропонувала створити на Аскольдовій могилі Пантеон героїв України, вона створила відповідну петицію. Підписати її можна за посиланням. Водночас зауважимо, що петиція уже зібрала необхідну кількість голосів, тепер її розгляне Президент.

Обставини загибелі Да Вінчі