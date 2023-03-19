Дмитро "Да Вінчі" Коцюбайло бум першим добровольцем, що за життя отримав від президента звання Героя України. Він мужньо боронив державу від окупанта, однак загинув на Бахмутському напрямку. 10 березня його поховали на Аскольдовій могилі в Києві. Разом з тим 18 березня з'явився репортаж зі Сходу, який журналісти знімали, коли ще воїн був живим.
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"Надіюсь, що в нас все вийде"
Під час перегляду цього матеріалу не віриться, що пана Дмитра уже немає на цьому світі. На ролику видно, що він, зокрема, розповідає про ситуацію в Бахмуті та те, як його бійці дають відсіч російським загарбникам.
Близько 5 штурмових груп (ворога – 24 Канал) на підході до наших позицій розбили вогнем артилерії. Снайпери наші відпрацювали. Не допускаємо їхнього (росіян – 24 Канал) просування та стараємось їх продавлювати по чуть-чуть далі. Принаймні ми стараємось зупинити противника, де він зараз є, бо він кожного дня проводить штурмові дії. Це довга, трудна та важка робота. Я все ж таки надіюсь, що в нас все вийде,
– говорить "Да Вінчі" в інтерв'ю.
Окрім того, в матеріалі показаний пункт управління "Да Вінчі" своїми бійцями. За допомогою рації він віддає накази та розповідає про плани Збройних Сил щодо ліквідації окупантів. Зауважимо, що, за словами полеглого захисника, увесь фронт тримається на піхоті та артилерії.
"Да Вінчі" та його вовки: дивіться репортаж з Бахмута BIHUS Info
Кохана "Да Вінчі" згадує про нього
- Не так давно керівниця медичної служби "УЛЬФ" й кохана Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла опублікувала зворушливий допис присвячений полеглому бійцю. Власне, в ньому Аліна Михайлова пообіцяла, що буде сильною та описала, зокрема, як захисник залишав їй записки.
- Також відомо, що дівчина у День українського добровольця – 14 березня – передала особистий бойовий шеврон коханого Президенту України Володимирові Зеленському та отримала орден Богдана Хмельницького III ступеня.