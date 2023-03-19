Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло был первым добровольцем, который при жизни получил от президента звание Героя Украины. Он мужественно защищал государство от оккупанта, однако погиб на Бахмутском направлении. 10 марта его похоронили на Аскольдовой могиле в Киеве. Вместе с тем, 18 марта появился репортаж с Востока, который журналисты снимали, когда еще воин был жив.

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"Надеюсь, что у нас все получится"

При просмотре этого материала не верится, что Дмитрия уже нет на этом свете. На ролике видно, что он, в частности, рассказывает о ситуации в Бахмуте и о том, как его бойцы дают отпор российским захватчикам.

Около 5 штурмовых групп (врага – 24 Канал) на подходе к нашим позициям разбили огнем артиллерии. Наши снайперы отработали. Не допускаем их (россиян – 24 Канал) продвижения и стараемся их продавливать по чуть-чуть дальше. По крайней мере, мы стараемся остановить противника, где он сейчас есть, потому что он каждый день проводит штурмовые действия. Это долгая, трудная и трудная работа. Я все же надеюсь, что у нас все получится,

– говорит "Да Винчи" в интервью.

Кроме того, в материале показан пункт управления "Да Винчи" своими бойцами. С помощью рации он отдает приказы и рассказывает о планах Вооруженных Сил по ликвидации оккупантов. Заметим, что, по словам павшего защитника, весь фронт держится на пехоте и артиллерии.

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Обратите внимание! Ситуацию в Бахмуте в Донецкой области уже более полугода сложна, однако ВСУ не позволяют захватчикам взять город. Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый констатировал, что враг не может закончить операцию по взятию населённого пункта. Как он отметил, путинские воины терпят безумные потери и атакуют украинские позиции "по инерции".

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