Героя України Да Вінчі поховали на Аскольдовій могилі 10 березня. Воїн загинув зі зброєю в руках біля Бахмута.

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Михайлова зізналася, що не може прийняти втрату коханого й не приймає. "Да Вінчі" й Аліна провели разом 6 шалених, цікавих, щасливих, складних, яскравих років. Михайлова зауважила, що таких емоцій та відчуттів люди іноді не проживають за 40-річне життя.

Зі сварками і криками, і з мандрами, довгими розмовами про наші великі плани, фразами "ти єдина в батальйоні, хто не підпорядковується моїм наказам! переводься куди хочеш!" та фразами "нам головне пережити цю війну і далі будемо з тобою жити нормально, давай просто протримаємося",

– розповіла Аліна.

Дівчина наголосила, що не хоче писати про свій біль.

"Да Вінчі" й Аліна Михайлова / Фото з фейсбук-сторінки Аліни Михайлової

"Да Вінчі" завжди залишав коханій записки

Аліна розповіла, що "Да Вінчі" завжди залишав вдома або відправляв коханій записки з написами "Будь сильна". Михайлова зауважила: вона залишається та буде сильною. Щоб Да Вінчі там, де він зараз, зміг сказати: "Зай, охр*ніти, ну ти змогла і це".

Михайлова зізналася, що пише щодня звіти у телефоні для "Да Вінчі". Зокрема, згадує, скільки разів була у нього на могилі й кого бачила там з друзів або знайомих.

"Я залишаюсь, попри певну лють на тебе, сильною. Хоча кожного цього клятого безтолкового дня, ввечері, в нас дома – я розбиваюсь на друзки. І кожного ранку я знову збираюсь. Заради тебе і того, щоб тобі за мене не було соромно. Щоб я ні в кого не викликала жалості. Щоб ти не помилився в тому, що я твоя сильна Аліна", – додала Михайлова.

Аліна наголосила: сильною була не вона, а "вони". Але тепер частина цього "вони" назавжди – на Аскольдовій могилі.

"Життя "Да Вінчі" було на війні"

Михайлова додала, що все життя "Да Вінчі" було й завершилося на війні. Вона не змогла забрати коханого з цієї війни. Однак їй пощастило стати для "Да Вінчі" опорою, підтримкою, іноді страшним нервотрьопом, але й великим шаленим коханням.

"Для мене велика гордість знати цю велику людину дійсно краще за всіх в цьому світі. Не тільки як командира "Да Вінчі". Але й як того самого мого Діму. Я кохаю тебе. Назавжди", – написала Аліна.

Вона додала, що ніколи не повірить та ніколи не прийме, що вони більше не зустрінуться.

Михайлова віддала особистий бойовий шеврон "Да Вінчі" Зеленському

У День добровольця – 14 березня – Михайлова отримала орден Богдана Хмельницького III ступеня. Його вручав президент Володимир Зеленський.

Аліна передала українському лідеру особистий бойовий шеврон загиблого коханого. Зеленський подякував за шеврон під час вечірнього звернення. Президент наголосив, що це – честь для нього.