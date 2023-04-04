Про цю історію розповіла сама парамедикиня Аліна Михайлова. Вона наголосила, що "Да Вінчі" не був затятою військовою людиною і робив своїй другій половинці сюрпризи, як от з песиком Х'юго.

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"Да Вінчі" приїхав з фронту, щоб зробити коханій подарунок

"Це, як він сказав, "був мій перший та останній сюрприз для тебе", – згадує Аліна Михайлова. Парамедикиня пригадала, що це був той момент, коли вона стала депутаткою Київради й через напруженість у графіку проводила вдома мінімальну кількість часу.

Вона розповіла, що телефонувала "Да Вінчі" й сказала, що сумує за своїм коханим, підтримки якого їй бракує.

Я йому плачу в слухавку й кажу: "хочу, щоб ти був вдома". Він сказав добре, що скоро приїде,

– ділиться спогадами Михайлова.

За словами парамедикині, вони з "Да Вінчі" домовилися, що кожне 14 лютого будуть проводили разом.

"Я йому кажу: мені тебе не вистачає як просто чоловіка поряд, як людину, яку я обійму вночі. Мені більше нічого не треба, тому що я втомилася засипати сама в ліжку", – каже зі сльозами на очах кохана "Да Вінчі".

Вона розповіла, що 13 лютого Дмитро Коцюбайло стримав своло та приїхав. Близько 10 вечір він попросив кохану разом з ним поїхати на вокзал, щоб зустріти бійця "Да Вінчі". Після вмовлянь дівчина поїхала, хоч і з поганим настроєм.

Аліна Михайлова розповіла, що має алергію на котів, про що "Да Вінчі" знав. Тому, коли воїн приніс дівчині клітку з тваринкою, вона подумала, що це кіт. Але там виявився песик породи Акіта-іну.

Він приходить, стукає у вікно, а там рожева клітка для кота. Я по-злому сказала: "сподіваюся там не кіт?" Він каже: "ні не кіт". Я відкриваю клітку, а там 2,5-місячний маленький Х'юго,

– сказала кохана "Да Вінчі".

Парамедикиня була здивована таким подарунком і запитала воїна, "що це?" "Він каже: "ти ж хотіла бути не сама, ти ж сказала, що тобі одній самотньо", – розповіла Михайлова.