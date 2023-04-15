Кохана загиблого Героя Да Вінчі показала зворушливий подарунок від 5-річної Варвари з Маріуполя
Джерело:Аліна Михайлова
Аліна Михайлова зустріла дітей на Аскольдовій могилі, де похований її коханий та Герой України Да Вінчі. Вони передали їй лист та навіть подарунок для її собаки Х'юго.
5-річна Варвара з Маріуполя передала лист Аліні Михайловій лист і подарунок для Х'юго. Дівчинка подякувала бойовій медикині за службу та попросила себе берегти.
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Діти вирішили підтримати Аліну після втрати коханого
Аліна Михайлова регулярно відвідує Аскольдову могилу, де похоронений Да Вінчі. Останнього разу вона зустріла там дітей, які вирішили її підтримати. За словами Михайлової, вони її обіймали. А дівчинка Варвара з Маріуполя передала їй свій лист та іграшку для її песика Х'ю.
Дітки, які сьогодні мене обіймали на Аскольдовій могилі та їх слова – в саме сердечко,
– написала Аліна.
Лист від Варвари Аліні Михайловій та подарунок для Х'юго / фото з твітера
Що варто знати про Аліну Михайлову
- Парамедикиня Аліна Михайлова на військовій службі ще з 2016 року. Також вона депутатка Київради від "Голосу", тож поєднує військову службу та політику. Вона увійшла до списку видатних українців до 30 років, які наближають нашу перемогу.
- Окрім того, що Аліна боєць та рятує життя наших воїнів, вона займається адвокацією важливих для Києва та України питань. Зокрема вона виступила проти містобудівної "реформи", відстоювала декомунізацію та перейменування вулиць Києва, а ще писала про необхідність зберегти Лису гору, коли тривали дискусії щодо розташування військового меморіального кладовища.
- Саме на фронті вона познайомилась зі своїм хлопцем Дмитром "Да Вінчі" Коцюбайлом – першим добровольцем, який отримав звання Героя України. На жаль, він загинув у бою 7 березня 2023 року.