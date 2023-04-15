Кохана загиблого Героя Да Вінчі показала зворушливий подарунок від 5-річної Варвари з Маріуполя

Аліна Михайлова зустріла дітей на Аскольдовій могилі, де похований її коханий та Герой України Да Вінчі. Вони передали їй лист та навіть подарунок для її собаки Х'юго.

5-річна Варвара з Маріуполя передала лист Аліні Михайловій лист і подарунок для Х'юго. Дівчинка подякувала бойовій медикині за службу та попросила себе берегти.

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Діти вирішили підтримати Аліну після втрати коханого

Аліна Михайлова регулярно відвідує Аскольдову могилу, де похоронений Да Вінчі. Останнього разу вона зустріла там дітей, які вирішили її підтримати. За словами Михайлової, вони її обіймали. А дівчинка Варвара з Маріуполя передала їй свій лист та іграшку для її песика Х'ю.

Дітки, які сьогодні мене обіймали на Аскольдовій могилі та їх слова – в саме сердечко,

– написала Аліна.



Лист від Варвари Аліні Михайловій та подарунок для Х'юго / фото з твітера

Що варто знати про Аліну Михайлову