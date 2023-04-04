6 березня Аліна дізналася, що "Да Вінчі" вирішив очолювати штурмову групу, яка заходила у Богданівку. Тоді через це вони посварилися, бо дівчина заявила, що це було "безвідповідально" з боку захисника. Про це парамедикиня розповіла в інтерв'ю Front 18.

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За словами Аліни, о 5 ранку 7 березня вона виїхала на чергування. За день до цього пара дуже посварилася, бо "Да Вінчі" пішов з хлопцями на штурм.

Він очолював штурмову групу, яка заходила у Богданівку. Я сказала, що це безвідповідально по відношенню до мене, до наших стосунків, і до батальйону і до всіх людей, які за ним їдуть,

– розповіла дівчина.

Тоді ж пара домовилась, що "Да Вінчі" не лізе на самий передок, а Аліна не лізе на стапуг. І вже ввечері закохані "заключили перемир’я", що ніхто нікуди не виходить.

7 березня Аліна була зі своєю групою медиків. За 30 хвилин до повідомлення про важкого "трьохсотого" коханий написав дівчині і запитав, як у них справи та чи все добре. Саме того дня було тихо і без жодного поранення.

"Проходить хвилин 30 і мені кажуть, що є важкий "трьохсотий". Я одразу знала, що це "Да Вінчі", ніхто не сказав мені цього. Це було внутрішнє відчуття, я просто це відчула. Я взяла другу рацію і боялася, що він не вийде на зв'язок. Я викликаю, а він мовчить", – розповіла Аліна.

Тоді дівчина одягла каску і поїхала за пораненим. За словами Аліни, її трясло наче перед іспитом, бо вона вже відчувала душею, що це був її коханий. На жаль, відчуття парамедикиню не підвело…

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