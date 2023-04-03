Дівчина розповіла, що їхала рятувати важкого "трьохсотого" й відчувала, що цей поранений – її коханий і дуже переживала, чи зможе надати близькій людині допомогу. Коли їй підтвердили, що поранення отримав саме "Да Вінчі", у неї "закінчилося все життя", пригадала дівчина в інтерв'ю Front 18.
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"Весь в крові і непритомний"
За словами Аліни, буквально за 30 хвилин до російського обстрілу "Да Вінчі" написав їй повідомлення, в якому запитував, як у неї справи і чи все нормально. Наречена попросила його бути обережним.
Нам вивозять його на каталці. Я це тільки бачу... Я просто... У мене, звичайно, починається істерика, я починаю бити ногами цю машину, я починаю бити "Капусту" (позивний побратима Коцюбайла). Тому що у "Да Вінчі" просто опущені руки, він повністю непритомний,
– згадала жінка.
Втім, уже за декілька хвилин Аліна опанувала себе й усвідомила, що не може не спробувати врятувати воїна.
Евакуаційна машина вже їхала, Михайлова пролізла з переднього сидіння до каталки через вікно, хоч і була в повній амуніції.
"Кисень не могли підключити, бо була розірвана трахея"
"Це не те що ти думаєш!", – намагався заспокоїти Аліну анестезіолог, але, як згадала Михайлова, у неї тремтіли руки, коли вона готувала препарат.
Коли на монітор вивели пульс і тиск пораненого, дівчина зрозуміла, що справи дуже погані.
І ми підключаємо цей монітор – а там нуль показників... Я на нього дивлюся, кажу: "Марику, робіть що-небудь!" Він його заінтубував і не міг підключити кисень, тому що у нього була розірвана трахея,
– розповіла парамедикиня.
Дівчина плакала, коли згадувала те, що було далі: "Да Вінчі" був весь у крові, вони намагалися застосовувати кисневий мішок, але це не допомогло, і вона вперше в житті читала молитву "Отче наш".
"Я нікому не побажаю так прощатися зі своєю коханою людиною", – визнала Аліна.
Як загинув "Да Вінчі"
- Дмитро Коцюбайло, командир "Вовків Да Вінчі" загинув у бою під Бахмутом 7 березня. Військовий потрапив під ворожий обстріл.
- Попрощалася з Героєм України 9 березня на Прикарпатті, звідки родом Дмитро, а поховали героя на Аскольдовій могилі 10 березня.
- Володимир Зеленський у день прощання з "Да Вінчі" посмертно нагородив Героя "Хрестом бойових заслуг".