Дівчина розповіла, що їхала рятувати важкого "трьохсотого" й відчувала, що цей поранений – її коханий і дуже переживала, чи зможе надати близькій людині допомогу. Коли їй підтвердили, що поранення отримав саме "Да Вінчі", у неї "закінчилося все життя", пригадала дівчина в інтерв'ю Front 18.

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"Весь в крові і непритомний"

За словами Аліни, буквально за 30 хвилин до російського обстрілу "Да Вінчі" написав їй повідомлення, в якому запитував, як у неї справи і чи все нормально. Наречена попросила його бути обережним.

Нам вивозять його на каталці. Я це тільки бачу... Я просто... У мене, звичайно, починається істерика, я починаю бити ногами цю машину, я починаю бити "Капусту" (позивний побратима Коцюбайла). Тому що у "Да Вінчі" просто опущені руки, він повністю непритомний,

– згадала жінка.

Втім, уже за декілька хвилин Аліна опанувала себе й усвідомила, що не може не спробувати врятувати воїна.

Евакуаційна машина вже їхала, Михайлова пролізла з переднього сидіння до каталки через вікно, хоч і була в повній амуніції.

"Кисень не могли підключити, бо була розірвана трахея"

"Це не те що ти думаєш!", – намагався заспокоїти Аліну анестезіолог, але, як згадала Михайлова, у неї тремтіли руки, коли вона готувала препарат.

Коли на монітор вивели пульс і тиск пораненого, дівчина зрозуміла, що справи дуже погані.

І ми підключаємо цей монітор – а там нуль показників... Я на нього дивлюся, кажу: "Марику, робіть що-небудь!" Він його заінтубував і не міг підключити кисень, тому що у нього була розірвана трахея,

– розповіла парамедикиня.

Дівчина плакала, коли згадувала те, що було далі: "Да Вінчі" був весь у крові, вони намагалися застосовувати кисневий мішок, але це не допомогло, і вона вперше в житті читала молитву "Отче наш".

"Я нікому не побажаю так прощатися зі своєю коханою людиною", – визнала Аліна.

Як загинув "Да Вінчі"