Девушка рассказала, что ехала спасать тяжелого "трехсотого" и чувствовала, что этот раненый ее любимый и очень переживала, сможет ли оказать близкому человеку помощь. Когда ей подтвердили, что ранение получил именно "Да Винчи", у нее "закончилась вся жизнь", вспомнила девушка в интервью Front 18.

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"Весь в крови и без сознания"

По словам Алины, буквально за 30 минут до российского обстрела "Да Винчи" написал ей сообщение, в котором спрашивал, как у нее дела и все ли нормально. Невеста попросила его быть осторожным.

Нам вывозят его на каталке. Я это только вижу... Я просто... У меня, конечно, начинается истерика, я начинаю бить ногами эту машину, я начинаю бить "Капусту" (позывной собрата Коцюбайла). Потому что у "Да Винчи" просто опущены руки, он полностью без сознания,

– вспомнила женщина.

Впрочем, уже через несколько минут Алина овладела собой и осознала, что не может не попытаться спасти воина.

Эвакуационная машина уже ехала, Михайлова пролезла с переднего сиденья в каталку через окно, хоть и была в полной амуниции.

"Кислород не могли подключить, потому что была разорвана трахея"

"Это не то, что ты думаешь!" – пытался успокоить Алину анестезиолог, но, как вспомнила Михайлова, у нее дрожали руки, когда она готовила препарат.

Когда на монитор вывести пульс и давление раненого на монитор, девушка поняла, что дела очень плохи.

И мы подключаем этот монитор – а там ноль показателей... Я на него смотрю, говорю: "Марик, делайте что-нибудь!" Он его заинтубировал и не мог подключить кислород, потому что у него была разорвана трахея,

– рассказала парамедик.

Девушка плакала, когда вспоминала то, что было дальше: "Да Винчи" был весь в крови, они пытались применять кислородный мешок, но это не помогло, и она впервые в жизни читала молитву "Отче наш"".

"Я никому не пожелаю так прощаться со своим любимым человеком", – признала Алина.

Как погиб "Да Винчи"